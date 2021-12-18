Россия запретила въезд 7 британцам из-за санкций за Навального
Источник:МИД России
Россия запретила въезд на свою территорию семи гражданам Великобритании. Так Кремль отомстил за санкции Лондона из-за отравления оппозиционера Алексея Навального
Россия пригрозила ответом на "недружественные действия"
Действия Великобритании в Москве назвали "антироссийским выбросом". Об этом заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности мы приняли решение о введении персональных санкций в отношении пропорционального числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию России,
– подчеркнула Захарова.
Она призвала Великобританию отказаться от "конфронтационной линии в отношении России". "Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", – пригрозила Захарова.
Что известно о британских санкциях
В августе 2021 года Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников российской ФСБ, которых связывают с отравлением Навального. Говорится о:
- Алексея Седова – начальника службы защиты конституционного уклада и борьбы с терроризмом;
- Кирилла Васильева – директора Института криминалистики ФСБ России;
- Владимира Богданова – заместителя директора научно-технической службы ФСБ;
- сотрудников ФСБ: Владимира Паняева, Алексея Александрова, Ивана Осипова, Станислава Макшакова.
- Их имена фигурировали в расследовании покушения на политика, которое обнародовали The Insider и Bellingcat.
Главное об отравлении Навального
- Политика отравили 20 августа 2020 года. Ему стало плохо в самолете из Томска. Впоследствии оппозиционер впал в кому.
- Сначала Навального "лечили" в России, однако позже вывезли в берлинскую клинику"Шарите".
- Специалисты сообщили, что оппозиционера отравили "Новичком". Это признали 56 стран мира.
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