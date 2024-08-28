Россияне ограничили въезд в город-спутник Курской АЭС

Власти Курской области ограничили въезд в город Курчатов, где размещена Курская АЭС. На дорогах к населенному пункту установят блокпосты.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Курской области Алексей Смирнов. Однако он не уточнил, когда именно начнут действовать новые ограничения, сообщает 24 Канал.

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Что известно об ограничениях в Курчатове

По словам губернатора, свободный доступ к Курчатову останется у людей, которые имеют регистрацию в городе. Те, кто приезжают на работу, могут получить специальное разрешение на въезд.

В частности известно, что:

Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.

Все сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании.

Проезжать мимо города транзитом будет запрещено

Тем временем транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны использовать альтернативные маршруты объезда.

Напомним, что вечером 27 августа Курскую АЭС в Курчатове посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он приехал туда по зову Путина, который пытается обвинить Украину в подготовке к ядерной провокации.