Упомянутый инцидент произошел в ночь на 16 января. Россия предпринимала попытки "запугать" морской патрульный самолет Atlantique 2. Об этом в соцсети "Х" рассказал глава МИД Франции Себастьян Лекорню, передает 24 Канал.

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Россияне запугивали французский самолет

По словам министра, Atlantique 2 патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО. Тогда россияне осветили его радаром управления огнем зенитно-ракетного комплекса С-400.

Такие агрессивные действия России неприемлемы. Наши армии будут продолжать действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских пространствах,

– подчеркнул Лекорню.

К слову, это далеко не первая провокация оккупантов в Балтийском море. Так, в среду, 25 декабря, было поврежден один из двух подводных кабелей Estlink, которые соединяют Эстонию и Финляндию через Финский залив. На месте инцидента задержали российский танкер Eagle S, который могли использовать для шпионской деятельности.

Напомним, что НАТО недавно начало миссию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры от российских диверсий.