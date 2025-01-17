Згаданий інцидент трапися у ніч проти 16 січня. Росія робила спроби "залякати" морський патрульний літак Atlantique 2. Про це в соцмережі "Х" розповів очільник МЗС Франції Себастьян Лекорню, передає 24 Канал.

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Росіяни залякували французький літак

За словами міністра, Atlantique 2 патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем у рамках операції НАТО. Тоді росіяни освітили його радаром управління вогнем зенітно-ракетного комплексу С-400.

Такі агресивні дії Росії неприйнятні. Наші армії продовжуватимуть діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних і морських просторах,

– наголосив Лекорню.

До слова, це далеко не перша провокація окупантів у Балтійському морі. Так, у середу, 25 грудня, було пошкоджено один із двох підводних кабелів Estlink, які з'єднують Естонію та Фінляндію через Фінську затоку. На місці інциденту затримали російський танкер Eagle S, який могли використовувати для шпигунської діяльності.

Нагадаємо, що НАТО нещодавно розпочало місію з патрулювання Балтійського моря для захисту підводної інфраструктури від російських диверсій.