Исследователи определили, откуда оккупанты запускают иранские дроны по Украине: показываем на карте

Исследователи выяснили, откуда именно российские захватчики выпускают иранские дроны-камикадзе по Украине. И для того, чтобы ликвидировать эту базу, Украине необходимы ATACMS.

OSINT-исследователи обнаружили дополнительные доказательства того, что база запуска беспилотников Shahed-136 расположена в селе Маяк во временно оккупированном Крыму.

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Откуда именно оккупанты выпускают дроны по Украине

Вражеская база расположена на радиолокационной станции Маяк, в 2 километрах от мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Снимки со спутника свидетельствуют, что там находятся пусковые установки шахидов.

В частности на фото отчетливо видны 2 трейлера, похожие на носители Shahed-136 (без прикрепленной кабины). Левый трейлер уже наклонен.



Носители шахидов в Крыму / NLwartracker

Также исследователи смогли различить командную машину беспилотного летательного аппарата, расположенную за пределами периметра базы, и закамуфлированный командно-контрольный центр, расположенный рядом с ней. На этом изображении также четко видна палатка, которая могла бы быть жилым помещением для операторов.

12 сентября мы смогли использовать известные изображения пусковых установок беспилотных летательных аппаратов и командной машины, чтобы определить их размеры, и они совпадают с объектами, найденными на полученных изображениях. Также мы получили подтверждение запусков беспилотников в этом районе в период с 1 октября,

– говорится в сообщении.

Кроме того, исследователи установили, что иранские инструкторы/операторы также присутствуют на аэродроме Джанкой.

Откуда россияне запускают иранские беспилотники: карта

Оккупанты выбрали для террора украинцев удобное место

Управлять этими дронами из Маяка безопасно для россиян. Сюда не достигает оружие, имеющееся в Украине, при этом база хорошо защищена от атак беспилотников и других авиационных атак благодаря ПВО, расположенной неподалеку и 3 разным мобильным радарам, предназначенным для обнаружения низких и медленных летающих дронов, которые являются наибольшей угрозой для российских подразделений в Крыму.



Россияне выбрали хорошо защищенное место / NLwartracker

Исследователи отметили, что если у Украины будет ATACMS с радиусом действия на 300 километров, это позволит уничтожить базу с иранскими беспилотниками, которые россияне используют для террористических атак по объектам инфраструктуры и гражданскому населению.

Большинство членов Совбеза ООН за расследование в отношении иранских дронов

Снабжение Ираном оружия запрещено резолюцией Совбеза ООН 2231 от 20 июля 2015 года. Россия тоже ставила подпись под этим документом, но цинично использует иранские беспилотники в войне против Украины.

Более того, страна агрессор пыталась убедить, что дроны-камикадзе, которые она использует – якобы российские, и стремилась заблокировать расследование ООН. Однако большинство стран-членов Совбеза поддержали проведение расследования.

Также недавно глава Израиля встречался с президентом США Джо Байденом. Он предоставил ему доказательства, свидетельствующие о том, что в войне против Украины Россия использует именно иранские дроны.

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