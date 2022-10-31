OSINT-дослідники знайшли додаткові докази того, що база запуску безпілотників Shahed-136 розташована у селі Маяк тимчасово окупованого Криму.

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Звідки саме окупанти випускають дрони по Україні

Ворожа база розміщена на радіолокаційній станції Маяк, за 2 кілометри від мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Знімки із супутника свідчать, що там присутні пускові установки шахідів.

Зокрема на фото чітко видно 2 трейлери, схожі на носії Shahed-136 (без прикріпленої кабіни). Лівий трейлер вже нахилений.



Носії шахідів у Криму / NLwartracker

Також дослідники змогли розрізнити командну машину безпілотного літального апарату, яка була розміщена поза межами периметра бази й закамуфльований командно-контрольний центр, розташований поруч із нею. На цьому зображенні також чітко видно намет, який міг би бути житловим приміщенням для операторів.

12 вересня ми змогли використати відомі зображення пускових установок безпілотних літальних апаратів і командної машини, щоб визначити їхні розміри, і вони збігаються з об’єктами, знайденими на отриманих зображеннях. Також ми отримали підтвердження запусків безпілотників у цьому районі в період з 1 жовтня,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво. Крім цього, дослідники встановили, що іранські інструктори/оператори також присутні на аеродромі Джанкой.

Звідки росіяни запускають іранські безпілотники: мапа

Окупанти обрали для терору українців зручне місце

Керувати цими дронами з Маяка безпечно для росіян. Сюди не досягає зброя, наявна в Україні, при цьому база добре захищена від атак безпілотників та інших авіаційних атак завдяки ППО, розміщеним неподалік та 3 різним мобільним радарам, призначеним для виявлення низьких та повільних літаючих дронів, які наразі є найбільшою загрозою для російських підрозділів у Криму.



Росіяни обрали добре захищене місце / NLwartracker

Дослідники зауважили, що якщо в України буде ATACMS з радіусом дії на 300 кілометрів, то це дозволить знищити базу з іранськими безпілотниками, які росіяни використовують для терористичних атак по об'єктах інфраструктури та цивільному населенню.

Більшість членів Радбезу ООН за розслідування щодо іранських дронів

Постачання Іраном зброї заборонене резолюцією Радбезу ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Росія теж ставила підпис під цим документом, проте цинічно використовує іранські безпілотники у війні проти України.

Ба більше, країна агресорка намагалась переконати, що дрони-камікадзе, які вона використовує – начебто російські й прагнула заблокувати розслідування ООН. Проте більшість країн-членів Радбезу таки підтримали проведення розслідування.

Також нещодавно глава Ізраїлю зустрічався з президентом США Джо Байденом. Він надав йому докази, які свідчать про те, що у війні проти України Росія використовує саме іранські дрони.

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