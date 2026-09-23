По состоянию на 8:00 атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Как отработала ПВО?

В ночь на 23 сентября (с 18:00 22 сентября) страна-агрессор выпустила по Украине 161 ударный БПЛА типа "Шахед" (82 из них – реактивные), "Гербера", дроны-имитаторы типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т".

Враг наносил атаки как со своей территории, так и с ВОТ Украины:

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Миллерово;

ТО Донецк;

Гвардейское – ТО АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, ПВО удалось сбить/подавить 119 российских дронов типа "Шахед", "Гербера", дронов других типов и 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время известно о попадании беспилотников врага на 18 локациях, а также о 8 случаях падения сбитых (обломки).