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24 Канал Новости Украины Россия запустила более 160 дронов: как отработала ПВО
23 сентября, 08:07
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Обновлено - 08:18, 23 сентября

Россия запустила более 160 дронов: как отработала ПВО

Даниил Жоров

В ночь на 23 сентября Россия совершила атаку на Украину с помощью 161 БПЛА и баражирующих боеприпасов типа "Бандероль"/"Дань-Т". Украинская ПВО сумела сбить почти 120 беспилотников.

По состоянию на 8:00 атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Как отработала ПВО?

В ночь на 23 сентября (с 18:00 22 сентября) страна-агрессор выпустила по Украине 161 ударный БПЛА типа "Шахед" (82 из них – реактивные), "Гербера", дроны-имитаторы типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т".

Враг наносил атаки как со своей территории, так и с ВОТ Украины: 

  • Орел;
  • Курск;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Миллерово;
  • ТО Донецк;
  • Гвардейское – ТО АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, ПВО удалось сбить/подавить 119 российских дронов типа "Шахед", "Гербера", дронов других типов и 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время известно о попадании беспилотников врага на 18 локациях, а также о 8 случаях падения сбитых (обломки).

 
 

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