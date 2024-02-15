Началась активная фаза, – разведка предупредила о российской информационной операции "Перун"

Оккупанты реализуют активную фазу информационной операции "Перун". Планируют привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.

Так, российские захватчики уже начали реализацию активной фазы операции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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Российская информационная операция "Перун"

Планы страны-террориста в очередной раз рассекретило ГУР. В управлении отметили, что началась активная фаза информационной операции врага под названием "Перун".

В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций,

– предупредили в ГУР.

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