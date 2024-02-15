Началась активная фаза, – разведка предупредила о российской информационной операции "Перун"
Источник:ГУР МО
Оккупанты реализуют активную фазу информационной операции "Перун". Планируют привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.
Так, российские захватчики уже начали реализацию активной фазы операции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
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Российская информационная операция "Перун"
Планы страны-террориста в очередной раз рассекретило ГУР. В управлении отметили, что началась активная фаза информационной операции врага под названием "Перун".
В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций,
– предупредили в ГУР.
"Наступление" России на Севере – ИПСО
- Информация о якобы возможном наступлении оккупантов на Севере Украины является фейком. Об этом заявил начальник Сумской ГВА.
- Алексей Дрозденко отметил, что такие сообщения распространяет враг. Украинцам не стоит на них вестись.
- "Реальной угрозы нет, а наши ВСУ сильные и готовы давать отпор. Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО о наступлении на Севере и оккупации Сум", – подчеркнул глава ГВА.