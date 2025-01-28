Россия запустила по Украине 100 БпЛА: сколько удалось сбить
В ночь на 28 января враг атаковал Украину "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов. В общей сложности было зафиксировано 100 ударных БпЛА.
Атака осуществлялась по разным направлениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Ночью Россия запустила над Украиной "Шахеды": под удар попали Харьков, Одесса и Черкассы
Сколько российских БПЛА сбила ночью ПВО
Над отражением атаки работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.
По состоянию на 9:30 подтверждено сбивание 65 ударных БПЛА.
Еще 28 беспилотников были локационно потеряны и не достигли целей – без негативных последствий.
Два из них вылетели в направлении России и Белоруссии. Один беспилотник – в воздухе, боевая работа продолжается,
– добавили в Воздушных силах в 9:58.
Атаковал враг по разным направлениям: с Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска в России и мыса Чауда в Крыму.
К сожалению, в результате атаки были повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, дома, автотранспорт.
Прошло без жертв, а травмированным оказывается помощь.
Продолжается ликвидация последствий атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.