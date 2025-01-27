Россия атаковала Украину 104 ударными дронами: сколько удалось сбить

В ночь на 27 января оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. Для атаки использовали 104 "Шахеда" и беспилотники-имитаторы разных типов. По вражеским целям отработала ПВО.

Сколько российских дронов сегодня сбили защитники неба – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Серия взрывов на Прикарпатье: целью атаки стали объекты критической инфраструктуры, есть возгорание

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 27 января

С 20:00 26 января враг атаковал наше государство 104 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Запускал с таких направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда (Крым).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны отражали воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 57 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях,

– заявили Воздушные силы.

Обратите внимание! 39 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие российской атаки пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области.

Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно, без жертв, пострадавшим оказывается помощь,

– отметили Воздушные силы.

Специальные службы уже ликвидируют последствия вражеской атаки.

Сколько дронов сбили 27 января / Инфографика Воздушных сил