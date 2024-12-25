Россия запустила по Украине более 180 целей: сколько ракет и дронов удалось обезвредить

В ночь на 25 декабря 2024 года российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Нашу страну атаковали ракетами и различными дронами.

ПВО смогли сбить 113 целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько целей удалось сбить ПВО

Для атаки по Украине были использованы ракеты различного типа воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные дроны типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы других моделей.

Радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ зафиксировали и сопровождали 184 воздушные цели противника:

2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска – Воронежская область);

(район пуска – Воронежская область); 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска – Белгородская область);

(район пуска – Белгородская область); 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

(из акватории Черного моря); 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область, Каспийское море);

со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область, Каспийское море); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область); 106 ударных БПЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

ВСУ привлекли зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы для нейтрализации воздушной угрозы.

По состоянию на 12:00 было подтверждено сбивание 113 целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных БПЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Под ударом противника оказались энергетические объекты на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть разрушения.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, только в Днепропетровской области силам ПВО удалось сбить 42 ракеты.

Напомним, только по Харькову этим утром Россия выпустила 12 ракет. По данным прокуратуры, ранения получили 6 человек, несколько частных домов получили повреждения от атак дронов. Без электроснабжения в Харькове и частично в области сейчас 500 тысяч абонентов. Также в городе есть проблема с тепло и водоснабжением – около 520 тысяч абонентов без этих услуг. Тепло отсутствует в 2677 домах.