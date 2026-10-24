Россия запустила по Украине более сотни дронов: как сработала ПВО

В ночь на 24 октября страна-агрессор осуществила атаку на Украину 126 ударными БПЛА. Противовоздушной обороне удалось сбить более ста целей.

К сожалению, известно о попаданиях. Об этом сообщили Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

В ночь на 24 октября (с 18:00 23 октября) Россия запустила по Украине 126 ударных беспилотников типа "Шахед" (из них – 61 реактивный), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Враг запускал БпЛА из таких направлений:

Шаталово;

Орел;

Брянск;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

ТО Донецк;

Гвардейское в Крыму.

В отражении атаки приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 101 вражеский дрон типа "Шахед" (из них – 50 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и БПЛА других типов.

К сожалению, зафиксированы попадания средств воздушного нападения России на 14 локациях. Также известно о падении сбитых (обломки) на 5 локациях. В то же время, по состоянию на 8:16 в воздушном пространстве находятся около 8 ударных беспилотников, боевая работа продолжается.

Отметим, что в ночь на 24 октября страна-агрессорка также оказалась под атакой дронов. В Крыму и Ростове произошел блекаут. В Тольятти был атакован химзавод "Тольяттикаучук".