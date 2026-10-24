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24 Канал Новости Украины Россия запустила по Украине более сотни дронов: как сработала ПВО
24 октября, 08:19
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Обновлено - 08:38, 24 октября

Россия запустила по Украине более сотни дронов: как сработала ПВО

Даниил Жоров

В ночь на 24 октября страна-агрессор осуществила атаку на Украину 126 ударными БПЛА. Противовоздушной обороне удалось сбить более ста целей.

К сожалению, известно о попаданиях. Об этом сообщили Воздушные силы

Как отработала ПВО? 

В ночь на 24 октября (с 18:00 23 октября) Россия запустила по Украине 126 ударных беспилотников типа "Шахед" (из них – 61 реактивный), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", а также дроны-имитаторы типа "Пародия". 

Враг запускал БпЛА из таких направлений: 

  • Шаталово;
  • Орел;
  • Брянск;
  • Курск;
  • Приморско-Ахтарск;
  • ТО Донецк;
  • Гвардейское в Крыму. 

В отражении атаки приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. 

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 101 вражеский дрон типа "Шахед" (из них – 50 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и БПЛА других типов. 

К сожалению, зафиксированы попадания средств воздушного нападения России на 14 локациях. Также известно о падении сбитых (обломки) на 5 локациях. В то же время, по состоянию на 8:16 в воздушном пространстве находятся около 8 ударных беспилотников, боевая работа продолжается.

Отметим, что в ночь на 24 октября страна-агрессорка также оказалась под атакой дронов. В Крыму и Ростове произошел блекаут. В Тольятти был атакован химзавод "Тольяттикаучук".

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