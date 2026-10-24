Росія випустила по Україні понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

На жаль, відомо про влучання. Про це повідомили Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО?

У ніч на 24 жовтня (з 18:00 23 жовтня) Росія запустила по Україні 126 ударних безпілотників типу "Шахед" (з них – 61 реактивний), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", а також дрони-імітатори типу “Пародія”.

Ворог запускав БпЛА з таких напрямків:

Шаталово;

Орел;

Брянськ;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

ТО Донецьк;

Гвардійське у ТО Криму.

У відбитті атаки взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 101 ворожий дрон типу "Шахед" (із них – 50 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та БпЛА інших типів.

На жаль, зафіксовані влучання засобів повітряного нападу Росії на 14 локаціях. Також відомо про падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Водночас станом на 8:16 у повітряному просторі перебувають близько 8 ударних безпілотників, бойова робота триває.

Зазначимо, що в ніч проти 24 жовтня країна-агресорка також опинилась під атакою дронів. У Криму та Ростові стався блекаут. У Тольятті був атакований хімзавод "Тольяттікаучук".