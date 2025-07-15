Россия запустила по Украине почти 270 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 15 июля российские захватчики атаковали Украину 267 беспилотниками. Из них около 200 – "Шахеды".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также В Днепре в результате атаки БПЛА повреждена многоэтажка, частные дома и гимназия

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили сегодня, 15 июля?

С 16:30 14 июля россияне атаковали Украину 267 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Запускали с 6 направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных территорий Донецкой области.

Воздушные силы отметили, что около 200 БПЛА – "Шахеды".

Очередное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 66 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ,

– заявили Воздушные силы.

Также военные сообщили, что зафиксировано попадание 23 российских беспилотников в 7 объектов, а падение сбитых (обломков) пришлось на 9.

Сколько российских беспилотников сбили 15.07.2025 / Инфографика Воздушных сил