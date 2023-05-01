Россия запустила ракеты на Украину: взрывы под Киевом, работает ПВО
Утром 1 мая российские террористы запустили ракеты по Украине. Взрывы были слышны вблизи Киева и других областях.
В Офисе Президента сообщили, что работает ПВО. Об этом информирует 24 Канал.
Важно По всей Украине раздается масштабная воздушная тревога: в наше пространство заходят ракеты
В Украине слышны взрывы
Сначала взрывы были слышны в Днепропетровской и Киевской областях. Их было не менее 10.
Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
– сообщили в КГВА.
Также громко в Сумской области и Днепре. Предварительно, работает ПВО.
По данным мониторинговых групп, в Киевской области еще есть воздушные цели.
Почти в 5 утра раздались взрывы в Киеве.
В 5:08 взрывы были слышны в Харьковской области.
Не выдавайте ПВО / МВД Украины
В 5:12 в Киевской области сообщают о повторных взрывах.
Ермак сообщил, что наша ПВО – самая лучшая.