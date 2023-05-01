Россия запустила ракеты на Украину: взрывы под Киевом, работает ПВО

Утром 1 мая российские террористы запустили ракеты по Украине. Взрывы были слышны вблизи Киева и других областях.

В Офисе Президента сообщили, что работает ПВО. Об этом информирует 24 Канал.

Важно По всей Украине раздается масштабная воздушная тревога: в наше пространство заходят ракеты

В Украине слышны взрывы

Сначала взрывы были слышны в Днепропетровской и Киевской областях. Их было не менее 10.

Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– сообщили в КГВА.

Также громко в Сумской области и Днепре. Предварительно, работает ПВО.

По данным мониторинговых групп, в Киевской области еще есть воздушные цели.

Почти в 5 утра раздались взрывы в Киеве.

В 5:08 взрывы были слышны в Харьковской области.



Не выдавайте ПВО / МВД Украины

В 5:12 в Киевской области сообщают о повторных взрывах.

Ермак сообщил, что наша ПВО – самая лучшая.