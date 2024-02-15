Россия запустила ракеты из Ту-95мс: в Днепре и Запорожье раздались взрывы
15 февраля 2024, 06:17Читати новину українською
Россия начала атаковать Украину ракетами В Днепре прогремели взрывы, через несколько минут раздались взрывы в Запорожье.
Об этом сообщают журналисты 24 Канала и корреспонденты Суспильного. Перед этим взрывы прогремели в Киеве, в Киевской области работала ПВО.
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Что известно о взрывах в Днепре
Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 6:15, что на Днепр летит ракета. Там уже через минуту раздались взрывы.
Впоследствии в 6:17 взрывы прогремели в Запорожье. Уже в 6:19 были повторные взрывы в Днепре. Уже в 6:28 – повторные взрывы в Запорожье.
Еще перед этим оккупанты атаковали Киев и Киевскую область. В частности, там враг снова атаковал ракетами, работала ПВО.
Что известно об атаке россиян с Ту-95 мс
- Ориентировочно в 1:49 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете Ту-95МС.
- Уже ориентировочно в 4:36 украинские военные предупредили, что ракетная опасность в южных и восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет из самолетов Ту-95МС.
- Людей призвали пройти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.