Россия запустила ракеты из Ту-95мс: в Днепре и Запорожье раздались взрывы

Россия начала атаковать Украину ракетами В Днепре прогремели взрывы, через несколько минут раздались взрывы в Запорожье.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала и корреспонденты Суспильного. Перед этим взрывы прогремели в Киеве, в Киевской области работала ПВО.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 6:15, что на Днепр летит ракета. Там уже через минуту раздались взрывы.

Впоследствии в 6:17 взрывы прогремели в Запорожье. Уже в 6:19 были повторные взрывы в Днепре. Уже в 6:28 – повторные взрывы в Запорожье.

Еще перед этим оккупанты атаковали Киев и Киевскую область. В частности, там враг снова атаковал ракетами, работала ПВО.

Что известно об атаке россиян с Ту-95 мс