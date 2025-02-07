Сразу 4 задачи: для чего россияне запустили по Киеву "Шахед" с подсветкой

Российские оккупанты запускали "Шахед" с подсветкой, который заметили над Киевом. Враг мог использовать его для того, чтобы выполнить 4 задачи.

Речь идет об отвлечении внимания ПВО, проведения разведки, топографических съемок с подсветкой и получения возможностей идентификации новейших средств ВСУ. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Основные 4 направления

Николай Маломуж отметил, что бывает, что захватчики привлекают дроны с подсветкой, чтобы отвлечь внимание украинской противовоздушной обороны. Также для того, чтобы ударить другими системами, которые обеспечивают удары.

Враг может иметь цель отследить локации ПВО Украины, где наши защитники удачно проводят операции. Это для того, чтобы позже наносить по ним удары или обходить их.

Это отвлечение, проведение разведки, топографических съемок с подсветкой. И, возможно, это получение возможностей идентификации наших новейших средств. Например, РЭБ, которые используются для их обнаружения. Это еще одна система, которая где-то дает импульсы. Но это специалисты должны конкретно определить, какой тип использовался, в каких форматах был задействован. Основные 4 направления мы определили,

– сказал генерал армии.

По его словам, нужно сбивать вражеские беспилотники, однако менять дислокации. Ведь враг, возможно, готовит очередной, но более целевой удар.