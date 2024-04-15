Оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды": в ряде областей угроза применения ударных БПЛА

15 апреля 2024, 21:51
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Российские оккупанты вечером 15 апреля запустили дроны-камикадзе. Известно, что в ряде регионов объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой атаки "Шахедами".

Захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером в понедельник, 15 апреля, сообщили о том, что Россия снова запустили "Шахеды". 24 Канал отмечает, если в вашей области объявили воздушную тревогу – немедленно переходите в укрытие и не покидайте его до отбоя. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью.

 

22:49, 15 апреля

Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины, движутся в направлении Харьковщины.

Также Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на севере Николаевщины -– курсом на северо-запад.

Группа "Шахедов" на севере Одесской области – курсом на север.

22:16, 15 апреля

Курс вражеских "Шахедов" с Днепропетровщины, Кировоградщины – на Полтавщину.
"Шахеды" на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

21:54, 15 апреля

Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев о новых группах "Шахедов"

Так, известно о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, движущейся на север.
Также вражеские БПЛА на востоке Кировоградщины – в направлении Днепропетровщины.
Еще одна новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины, курсом на Николаевщину.
Новая группа вражеских "Шахедов" с юга на Николаевщину.

21:31, 15 апреля

В Воздушных силах сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонской области, курсом на Днепропетровскую область.

Там также отметили о группе "Шахедов" с севера Херсонской области – на север Николаевской области, курсом на северо-запад.

21:17, 15 апреля

Группа "Шахедов" на севере Херсонской области, курсом на запад.

21:09, 15 апреля

Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской и Николаевской области.

 

Автор: Ірина Марціяш