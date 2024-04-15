Оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды": в ряде областей угроза применения ударных БПЛА

Российские оккупанты вечером 15 апреля запустили дроны-камикадзе. Известно, что в ряде регионов объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой атаки "Шахедами".

Захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером в понедельник, 15 апреля, сообщили о том, что Россия снова запустили "Шахеды". 24 Канал отмечает, если в вашей области объявили воздушную тревогу – немедленно переходите в укрытие и не покидайте его до отбоя. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью.