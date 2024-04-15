Оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды": в ряде областей угроза применения ударных БПЛА
Российские оккупанты вечером 15 апреля запустили дроны-камикадзе. Известно, что в ряде регионов объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой атаки "Шахедами".
Захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером в понедельник, 15 апреля, сообщили о том, что Россия снова запустили "Шахеды". 24 Канал отмечает, если в вашей области объявили воздушную тревогу – немедленно переходите в укрытие и не покидайте его до отбоя. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью.
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"Шахеды" на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
Также вражеские БПЛА на востоке Кировоградщины – в направлении Днепропетровщины.
Еще одна новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины, курсом на Николаевщину.
Новая группа вражеских "Шахедов" с юга на Николаевщину.
Вражеские БпЛА на востоке Полтавщины, движутся в направлении Харьковщины.
Также Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на севере Николаевщины -– курсом на северо-запад.
Группа "Шахедов" на севере Одесской области – курсом на север.
Курс вражеских "Шахедов" с Днепропетровщины, Кировоградщины – на Полтавщину.
Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев о новых группах "Шахедов"
Так, известно о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, движущейся на север.
В Воздушных силах сообщили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонской области, курсом на Днепропетровскую область.
Там также отметили о группе "Шахедов" с севера Херсонской области – на север Николаевской области, курсом на северо-запад.
Группа "Шахедов" на севере Херсонской области, курсом на запад.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской и Николаевской области.