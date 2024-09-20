Россия выпустила по Украине "Шахеды": куда движутся вражеские дроны

20 сентября 2024, 22:06
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Автор: Ярослав Погончук

Российские войска в очередной раз выпустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед" вечером 20 сентября. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов.

Заведомо, что тревогу в регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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22:33, 20 сентября

БпЛА с Сумщины на Полтавщину с севера.

БпЛА на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину.

22:05, 20 сентября

БпЛА к северу от Николаева, курс – северо-западный.