Россия выпустила по Украине "Шахеды": куда движутся вражеские дроны
Российские войска в очередной раз выпустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед" вечером 20 сентября. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов.
Заведомо, что тревогу в регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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БпЛА с Сумщины на Полтавщину с севера. БпЛА на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину. БпЛА к северу от Николаева, курс – северо-западный.
БпЛА с Сумщины на Полтавщину с севера.
БпЛА на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину.
БпЛА к северу от Николаева, курс – северо-западный.