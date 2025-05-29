Россия в очередной раз запустила ударные БпЛА: куда направляются вражеские "Шахеды"

Вечером среды, 28 мая, Россия в очередной раз запустила по территории Украины ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда направляются вражеские БпЛА