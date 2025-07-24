Россия запустила "троянского коня": майор запаса сказал, почему Германия не дает Taurus Украине

Российская пропаганда изнутри Германии убедила большинство граждан, что передача ракет Taurus Украине якобы повлечет эскалацию и будет угрожать безопасности самой Германии. Это и стало главным тормозом для принятия решения.

Об этом 24 Каналу рассказал майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, объяснив: пока немецкое общество отравлено российским "троянским конем", канцлер не рискнет действовать наперекор воле избирателей.

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Почему Берлин блокирует Taurus и как работает "троянский конь" Москвы?

Ключевой аргумент против передачи ракет Taurus вышел не из правительственных кабинетов, а из массового сознания: согласно опросам, почти две трети немцев считают, что это решение грозит эскалацией войны.

Алексей Гетьман объяснил, что этот страх "вшили" в немецкое инфопространство из-за удачной информационной операции Кремля. Месседж о якобы "риске ответного удара по Германии" распространили пророссийские медиа, соцсети и активная русскоязычная диаспора, а подпитывали локальные лидеры мнений.

Россияне запустили информационного "троянского коня",

– сказал майор, добавив, что канцлер не может действовать вопреки воле собственного народа.

Сформированное под влиянием пропаганды, общественное большинство блокирует любые решения о дальнобойном оружии и именно так Кремль достигает нужного эффекта, не выстрелами, а навязанным общественным мнением.

Что может изменить позицию Германии?

Майор предлагает учиться у врага. Украина должна точно посчитать, сколько средств следует выделить на собственную информационную оборону. Официальных брифингов мало, надо привлекать спортсменов, музыкантов, бизнес и общественных деятелей. Тогда украинский месседж достигнет европейцев со всех сторон.

По его словам, ни один разовый теле эфир не перекроет системную работу Кремля, поэтому контрнаративы должны "идти валом" и постоянно.

Только комплексная информационная кампания способна переломить общественное мнение Германии. Когда уровень поддержки Taurus вырастет хотя бы до половины электората, канцлер федерального правительства получит политическое пространство для решения в пользу Украины.

Украинская власть, по его мнению, уже сейчас должна инвестировать в проекты, развеивающие мифы об "эскалации" и покажут, что Taurus будут защищать Европу, так же как и Украину.

Напомним, Берлин профинансировал производство нескольких сотен украинских дальнобойных ракет и планирует передать их Украине уже до конца июля, что, по оценкам генерала бундесвера Кристиана Фройдинга, существенно усилит способность бить по вражеской логистике. В пакете помощи также рассматривают ракеты Taurus и дополнительные системы Patriot.