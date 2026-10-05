Из-за опасений новых ударов дронов: Россия обставляет Ильский НПЗ морскими контейнерами

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России приступили к монтажу морских контейнеров по периметру технологических установок. Таким образом россияне стремятся создать барьер для натяжения антидроновых тросов и защитить предприятие от дальнейших ударов украинских БПЛА.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, опубликованные фотографии свидетельствуют о попытках россиян превратить критически важный объект в Краснодарском крае в закрытую крепость.

Как враг пытается защитить НПЗ?

Помимо возведения барьеров из грузовых контейнеров непосредственно вокруг производственных мощностей, между ними в дальнейшем планируется натянуть высокопрочные антидроновые тросы.

Военные аналитики отмечают, что из-за подобных защитных инженерных сооружений окно возможностей для нанесения удара по российским нефтеперерабатывающим предприятиям постепенно сужается.



Какова ситуация на Ильском НПЗ / Exilenova+

В то же время источники канала выяснили, что во время предыдущей воздушной атаки на объект видимых повреждений именно установок первичной переработки нефти обнаружено не было.

Несколько иную информацию о повреждениях НПЗ предоставили аналитики телеграм-канала Dnipro Osint. Аналитики отмечали, в частности, что установка АВТ-3 в результате попадания и пожара сгорела почти полностью.

Украина вывела из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей противника

Напомним, в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае России.

Тогда в Генеральном штабе ВСУ подтвердили попадание по территории предприятия и зафиксировали масштабный пожар.

Как уже сообщалось на нашем сайте, по состоянию на начало октября украинским силам удалось вывести из строя более 51% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-террористки. Соответствующие данные обнародовало Министерство обороны Украины со ссылкой на аналитические данные разведки и экспертов ведомства.