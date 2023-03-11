Россия заставляет мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса подписывать долгосрочные контракты

Российские захватчики заставляют людей на временно оккупированных территориях Украины взять российское гражданство. От мобилизованных также требуют, чтобы те заключали долгосрочные контракты для службы во вражеской армии.

Если украинцы отказываются, то им и их семьям угрожают. В Генеральном штабе рассказали, что происходит на временно оккупированных землях.

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Что делают оккупанты на оккупированной украинской земле

Российская так называемая "власть" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает принудительную паспортизацию населения.

Так, военное руководство вооруженных сил России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии России. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Так россияне пытаются заставить украинцев отказаться от так называемого паспорта псевдореспублик в Луганской и Донецкой областях.

"В противном случае военнослужащим и членам их семей грозят в отказе от всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих вооруженных сил России", – добавили украинские военные.

Какая ситуация на оккупированных территориях Донбасса