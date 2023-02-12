"Вору и шапка горит": Россия придумала новую тактику, как затягивать обмен пленными

Российские оккупанты продолжают соблюдать правило: новый день – новый фейк. Теперь страна-террористка цинично лжет, чтобы затягивать обмен пленными.

Татьяна Москалькова – так называемая уполномоченная по правам человека в России – "отличилась" очередным маразматическим заявлением. Будто бы матери украинских военнопленных обращаются к ней и просят не возвращать их сыновей в Украину.

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Что рассказал Лубинец

Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады по правам человека – заявил, что Россия действительно верит, будто таким абсурдом сможет объяснить, почему не отдает украинских защитников и защитниц. Украинская сторона наблюдает это уже давно. В то же время, масштаб существенно увеличился.

Украина дает большие списки и пытается выйти на обмен всех на всех по разным категориям. В частности всех раненых на всех раненых, всех женщин военнослужащих на всех женщин военнослужащих.

Сначала Россия просто затягивала процесс. А потом начала рассказывать, что украинские воины вроде бы не хотят возвращаться. Украина нашла решение и предложила, что омбудсмен пообщается в режиме онлайн с каждым воином. Россия даже сначала согласилась на этот формат. А потом вдруг отменила его. Это произошло именно в тот день, когда запланировали первое онлайн-общение.

Затем это заявление Москальковой, что к нему обращаются уже сотни матерей, родных, которые будто просят не возвращать своих родных в Украину, потому что вроде бы Украина сразу их записывает снова в ряды ВСУ, отправляет на войну. Знаете, есть такая поговорка: на вора и шапка горит. Кто больше кричит, тот и есть сам вором,

– заявил Лубинец.

Украинские воины, которые вернулись из плена, проходят длительную реабилитацию. Тем временем Россия бросает своих возвращенных на фронт сразу. В частности, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин уже дважды попадали в плен.

Украина вернула 116 героев

Украина 4 февраля провела очередной масштабный обмен пленными. Домой вернули 116 украинских воинов: