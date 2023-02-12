"Вору и шапка горит": Россия придумала новую тактику, как затягивать обмен пленными
Источник:NV
Российские оккупанты продолжают соблюдать правило: новый день – новый фейк. Теперь страна-террористка цинично лжет, чтобы затягивать обмен пленными.
Татьяна Москалькова – так называемая уполномоченная по правам человека в России – "отличилась" очередным маразматическим заявлением. Будто бы матери украинских военнопленных обращаются к ней и просят не возвращать их сыновей в Украину.
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Что рассказал Лубинец
Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады по правам человека – заявил, что Россия действительно верит, будто таким абсурдом сможет объяснить, почему не отдает украинских защитников и защитниц. Украинская сторона наблюдает это уже давно. В то же время, масштаб существенно увеличился.
Украина дает большие списки и пытается выйти на обмен всех на всех по разным категориям. В частности всех раненых на всех раненых, всех женщин военнослужащих на всех женщин военнослужащих.
Сначала Россия просто затягивала процесс. А потом начала рассказывать, что украинские воины вроде бы не хотят возвращаться. Украина нашла решение и предложила, что омбудсмен пообщается в режиме онлайн с каждым воином. Россия даже сначала согласилась на этот формат. А потом вдруг отменила его. Это произошло именно в тот день, когда запланировали первое онлайн-общение.
Затем это заявление Москальковой, что к нему обращаются уже сотни матерей, родных, которые будто просят не возвращать своих родных в Украину, потому что вроде бы Украина сразу их записывает снова в ряды ВСУ, отправляет на войну. Знаете, есть такая поговорка: на вора и шапка горит. Кто больше кричит, тот и есть сам вором,
– заявил Лубинец.
Украинские воины, которые вернулись из плена, проходят длительную реабилитацию. Тем временем Россия бросает своих возвращенных на фронт сразу. В частности, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин уже дважды попадали в плен.
Украина вернула 116 героев
Украина 4 февраля провела очередной масштабный обмен пленными. Домой вернули 116 украинских воинов:
- 87 воинов ВСУ;
- 8 бойцов ТРО;
- 7 героев из Нацгвардии;
- 6 – из Нацполиции;
- 5 – из ГНСУ;
- 2 – из ВМС;
- 1 – из ГСЧС.