В России возбудили уголовное дело против главы разведки Украины Буданова

Россияне решили написать новую историю своему театру абсурда. Одну из ролей они решили написать главе украинской разведки Кириллу Буданову.

Российские оккупанты продолжают падение в пропасть неадекватности. Им всюду мерещится угроза терактов, хотя единственными террористами на тысячи километров являются только россияне.

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На Буданова завели дело

Следственный комитет России решил похвастаться тем, что завел дело на руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Ему инкриминируется угроза совершения терактов на территории России.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК России (угроза совершения террористического акта),

– говорится в материалах дела.

Оккупанты решили завести дело на Буданова из-за его интервью Financial Times. Интересно, что его слова касались временно оккупированных территорий Украины, которые русские с какого-то испуга стали считать своими и надеяться, что задержатся там надолго.

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Сбежать с фронта мечтает не только рядовое "пушечное мясо" россиян. Искать пути возвращения домой начали и московские генералы.

Путин до сих пор верит в то, что сможет захватить большую часть Украины. Об этом сообщили американские разведчики.

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