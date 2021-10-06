Россия ждет, когда Европа приползет на коленях, – экономистка о газовом кризисе
Источник:24 канал
Россия же пока молчит, хоть и причастна к этой истории. "Газпром" ждет, когда Европа приползет на коленях с мольбами.
Такое мнение высказала экономистка, народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая в эфире 24 канала. Она считает, что газовый кризис в Европе можно было бы объяснить формальными причинами, но это не так.
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"Мы с вами прекрасно понимаем. Есть партнер (Россия – 24 канал), у которого есть соответствующий ресурс для того, чтобы страны ЕС не испытывали кризис. Если бы этот партнер был добропорядочным и видел, что есть увеличение спроса, то он обеспечил бы этот спрос необходимой предложением", – пояснила Войцицкая.
Вероятный план "Газпрома"
Однако "Газпром", по ее словам, не делает этого специально. Россия хочет выполнять лишь свои обязательства в рамках долговременных договоров.
Если точнее, то они ждут, когда Европа приползет к ним на коленях и будет уговаривать начать поставлять газ на европейский рынок.
Если это все же произойдет – Европа только будет спрашивать при каких условиях можно получить газ. Первое условие России будет точно таким же – ввод в эксплуатацию "Северного потока-2".
Согласится ли Европа? Вероятность ежедневно становится выше,
– подытожила Войцицкая.
Виктория Войцицкая объяснила действия России: смотрите видео
Повышение цены на газ в Европе: коротко
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