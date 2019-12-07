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      Россия блокирует принятие резолюций по Украине: заявление посла США в ОБСЕ

      11 Читати новину українською
      Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор / dw.com

      Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что РФ блокирует принятие резолюций по Украине. А еще обвинил Москву в нарушении сразу нескольких международных актов.

      В частности Хельсинского акта и Парижской хартии, сообщает "Укринформ".

      К теме: Как Россия ведет войну против Украины в ОБСЕ

      По словам дипломата, проявлением такого неуважения к международному праву стала агрессия России в Украине и Грузии.

      Ведь с начала войны с украинцами и грузинами российская делегация в ОБСЕ, пользуясь принципом консенсуса прописанным в уставе организации, блокирует любые попытки других стран-членов сделать заявления о ситуации на Донбассе и в Абхазии и Южной Осетии.

      Важно! Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на саммите НАТО заявил, что именно нерешительность Альянса позволила Москве вторгнуться в Грузию и Украину.

      Кроме того, по словам Гилмора, россияне выступают против любых попыток создания наблюдательной миссии на украинско-российской границе, которая бы предотвратила перевозку оружия и контрабанды.

      Накануне появилась информация, что Россия блокирует вопрос включения Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Кроме того, Кремль настаивает вообще убрать любые упоминания о Крыме из этого документа.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: ОБСЕ Новости России Украина – Россия Новости Грузии
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