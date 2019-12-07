Росія блокує ухвалення резолюцій по Україні: заява посла США в ОБСЄ
Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що РФ блокує ухвалення резолюцій по Україні. А ще обвинуватив Москву в порушенні відразу кількох міжнародних актів.
Зокрема Гельсінського акту та Паризької хартії, повідомляє "Укрінформ".
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За словами дипломата, проявом такої неповаги до міжнародного права стала агресія Росії в Україні та Грузії.
Адже від початку війни з українцями та грузинами російська делегація в ОБСЄ, користуючись принципом консенсусу прописаним в статуті організації, блокує будь-які спроби інших країн-членів зробити заяви щодо ситуації на Донбасі та в Абхазії і Південній Осетії.
Важливо! Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на саміті НАТО заявив, що саме нерішучість Альянсу дозволила Москві вторгнутися у Грузію та Україну.
Крім того, за словами Гілмора, росіяни виступають проти будь-яких спроб створення спостережної місії на україно-російському кордоні, яка б запобігла перевезенню зброї та контрабанди.
Напередодні з'явилась інформація, що Росія блокує включення питання Криму в підсумкову резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Крім того, Кремль наполягає взагалі забрати будь-які згадки про Крим з цього документу.