Росія блокує ухвалення резолюцій по Україні: заява посла США в ОБСЄ

Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що РФ блокує ухвалення резолюцій по Україні. А ще обвинуватив Москву в порушенні відразу кількох міжнародних актів.

Зокрема Гельсінського акту та Паризької хартії, повідомляє "Укрінформ".

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За словами дипломата, проявом такої неповаги до міжнародного права стала агресія Росії в Україні та Грузії.

Адже від початку війни з українцями та грузинами російська делегація в ОБСЄ, користуючись принципом консенсусу прописаним в статуті організації, блокує будь-які спроби інших країн-членів зробити заяви щодо ситуації на Донбасі та в Абхазії і Південній Осетії.

Важливо! Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на саміті НАТО заявив, що саме нерішучість Альянсу дозволила Москві вторгнутися у Грузію та Україну.

Крім того, за словами Гілмора, росіяни виступають проти будь-яких спроб створення спостережної місії на україно-російському кордоні, яка б запобігла перевезенню зброї та контрабанди.

Напередодні з'явилась інформація, що Росія блокує включення питання Криму в підсумкову резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Крім того, Кремль наполягає взагалі забрати будь-які згадки про Крим з цього документу.