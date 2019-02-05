10:51
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Россия больше не стратегический партнер ЕС, – Европарламент

      332 Читати новину українською
      ЕС и США рассматривают возможность производства дополнительных санкций против России
      ЕС и США рассматривают возможность производства дополнительных санкций против России / openmediahub.com

      В Европарламенте признали, что Россия – больше не стратегический партнер Евросоюза. Депутаты единогласно поддержали соответствующий доклад латвийской коллеги Сандры Калниете на заседании комитета по иностранным делам.

      Пока Россия оккупирует Украину, для сотрудничества с ней остается мало места, отметили на сайте Европейской народной партии, в которую входит Калниете.

      Читайте также: "Уничтожение Евросоюза": журналист объяснил, чего ожидать от выборов в Европарламент

      Латвийский депутат призвала Евросоюз предоставить четкий сигнал Кремлю о вероятности введения новых санкций, если тот продолжит свои дестабилизирующие действия.

      Женщина считает, что взаимодействие с Россией можно продлить на "выборочной основе", в частности поддерживать гражданское общество и отдельные негосударственные организации.


      В 2004 году Сандра Калниете была комиссаром ЕС по сельскому хозяйству

      А в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО.

      В НАТО отметили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

      Теги: Украина – Россия Европарламент Санкции Евросоюз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:28 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 425
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сегодня , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 495
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      4 февраля , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      170
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 февраля , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 4013
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 февраля , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 588
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения
       2 мая 2016 , 10:18
      Новый виток Карабахского конфликта: 10 убитых солдат за прошедшую ночь
       28 сентября 2015 , 15:38
      Канада отказала в аккредитации кремлевским пропагандистам: детали инцидента
       сегодня , 11:40
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук