Россия больше не стратегический партнер ЕС, – Европарламент

В Европарламенте признали, что Россия – больше не стратегический партнер Евросоюза. Депутаты единогласно поддержали соответствующий доклад латвийской коллеги Сандры Калниете на заседании комитета по иностранным делам.

Пока Россия оккупирует Украину, для сотрудничества с ней остается мало места, отметили на сайте Европейской народной партии, в которую входит Калниете.

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Латвийский депутат призвала Евросоюз предоставить четкий сигнал Кремлю о вероятности введения новых санкций, если тот продолжит свои дестабилизирующие действия.

Женщина считает, что взаимодействие с Россией можно продлить на "выборочной основе", в частности поддерживать гражданское общество и отдельные негосударственные организации.



В 2004 году Сандра Калниете была комиссаром ЕС по сельскому хозяйству

А в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО.

В НАТО отметили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.