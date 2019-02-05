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      Росія більше не стратегічний партнер ЄС, – Європарламент

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      ЄС і США розглядають можливість провадження додаткових санкцій проти Росії
      ЄС і США розглядають можливість провадження додаткових санкцій проти Росії / openmediahub.com

      У Європарламенті визнали, що Росія – більше не стратегічний партнер Євросоюзу. Депутати одностайно підтримали відповідну доповідь латвійської колеги Сандри Калнієте на засіданні комітету із закордонних справ.

      Поки Росія окуповує Україну, для співробітництва з нею залишається мало місця, наголосили на сайті Європейської народної партії, до якої входить Калнієте.

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      Латвійська депутатка закликала Євросоюз надати чіткий сигнал Кремлю щодо ймовірності введення нових санкцій, якщо той продовжить свої дестабілізуючі дії.

      Жінка вважає, що взаємодію з Росією можна продовжити на "вибірковій основі", зокрема підтримувати громадянське суспільство та окремі недержавні організації.


      У 2004 році Сандра Калнієте була комісаром ЄС з сільського господарства

      А у четвер, 7 лютого, Верховна Рада розгляне зміни до Конституції щодо курсу України до ЄС та НАТО. 

      У НАТО наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

      Теги: Україна – Росія Євросоюз Санкції Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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