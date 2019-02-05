Росія більше не стратегічний партнер ЄС, – Європарламент

У Європарламенті визнали, що Росія – більше не стратегічний партнер Євросоюзу. Депутати одностайно підтримали відповідну доповідь латвійської колеги Сандри Калнієте на засіданні комітету із закордонних справ.

Поки Росія окуповує Україну, для співробітництва з нею залишається мало місця, наголосили на сайті Європейської народної партії, до якої входить Калнієте.

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Латвійська депутатка закликала Євросоюз надати чіткий сигнал Кремлю щодо ймовірності введення нових санкцій, якщо той продовжить свої дестабілізуючі дії.

Жінка вважає, що взаємодію з Росією можна продовжити на "вибірковій основі", зокрема підтримувати громадянське суспільство та окремі недержавні організації.



У 2004 році Сандра Калнієте була комісаром ЄС з сільського господарства

А у четвер, 7 лютого, Верховна Рада розгляне зміни до Конституції щодо курсу України до ЄС та НАТО.

У НАТО наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.