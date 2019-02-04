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      Курс до ЄС та НАТО: Верховна Рада розгляне зміни до Конституції 7 лютого

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      Рада 7 лютого розгляне зміни до Конституції по курсу в ЄС та НАТО
      Рада 7 лютого розгляне зміни до Конституції по курсу в ЄС та НАТО / Фото з відкритих джерел

      Парламент у четвер, 7 лютого, розгляне зміни до Конституції щодо курсу України до ЄС та НАТО, а також перейменування Дніпропетровської області.

      Це заключне голосування потребуватиме 300 голосів, повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій.

      Читайте також: Кандидати в президенти про НАТО та ЄС: хто з політиків маніпулює українцями

      Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування.

      На четвер пропоную розглянути один з ключових законопроектів - це внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО,
      – наголосив глава ВР.

      Парубій закликав усі фракції максимально мобілізуватися у день голосування.

      Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо курсу України на вступ у ЄС і НАТО 22 листопада 2018 року. Законопроект тоді підтримали 311 парламентаріїв. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" 3 вересня. 

      У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

      Натомістьгоголосування щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську Верховна Рада 20 листопада 2018 року провалила.

      Теги: Новини України Верховна Рада Євросоюз НАТО Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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