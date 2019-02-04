Курс до ЄС та НАТО: Верховна Рада розгляне зміни до Конституції 7 лютого
Парламент у четвер, 7 лютого, розгляне зміни до Конституції щодо курсу України до ЄС та НАТО, а також перейменування Дніпропетровської області.
Це заключне голосування потребуватиме 300 голосів, повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій.
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Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування.
На четвер пропоную розглянути один з ключових законопроектів - це внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО,
– наголосив глава ВР.
Парубій закликав усі фракції максимально мобілізуватися у день голосування.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо курсу України на вступ у ЄС і НАТО 22 листопада 2018 року. Законопроект тоді підтримали 311 парламентаріїв. Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" 3 вересня.
У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.
Натомістьгоголосування щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську Верховна Рада 20 листопада 2018 року провалила.