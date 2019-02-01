Кандидати в президенти про НАТО та ЄС: хто з політиків маніпулює українцями

Кандидатів у президенти можна розділити на дві групи. Перша – євроцентристи, які бачать Україну розвинутою, демократичною та у НАТО. Друга – колоніальні васали, які залежать від Росії та зроблять все, що скаже Путін.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За його словами, розкол у зовнішніх поглядах українців є логічним через історичні обставини. Ця лінія розколу зсунулася на окуповані території Донбасу в бік РФ. "Рускій мір" залишився в ОРДЛО. Але під вибори впливові кандидати в президенти з проросійськими партнерами намагаються знову почати розривати Україну по лінії Дніпра, щоб отримати владу.

Зокрема. зазначає політолог, Юлія Тимошенко змінила свої зовнішньополітичні погляди. Під час президентської кампанії 2010 року Юлія Тимошенко казала, що треба не в НАТО вступати, а приєднатися до неіснуючої європейської безпекової системи. На його думку, українці не вірять лідерці "Батьківщини", оскільки пам’ятають, що вона в 2008 році не підтримала приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). І це було проти України. На нас би не напала Росія, якби ми були в НАТО.

"В попередніх кампаніях Тимошенко не згадувала про європейську і євроатлантичну інтеграцію. Тоді Тимошенко була більш проросійською. Відтоді прийшло десять років, і на нас напала Росія. Тимошенко грає меседжами про ЄС і НАТО", – говорить Давидюк.

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Також, як зауважує Микола Давидюк, обіцянка Петра Порошенка приєднатися до плану дій набуття членства в НАТО та ЄС до 2024 року видається не надто реалістично.

Порошенко обіцяє на п’ятий рік свого можливого другого президентського терміну ПДЧ і вступ до ЄС. І якщо він не виконає цю обіцянку, то йому з електоральної точки зору нічого не загрожує. Втретє Порошенко не може балотуватися. Обіцянка обнадійлива для українців і одночасно безпечна для Росії,

– говорить політолог.

При цьому Микола Давидюк вважає, що Володимир Зеленський, який пропонує референдум щодо вступу до НАТО, не розуміє складність цього демократичного інструменту. Водночас, наголошує він, кандидати, які пропонують позаблоковий статус, хочуть повернути Україну до Росії.

"Позаблоковість для України – повернення в колоніальну залежність від Росії. Маніпулювання міфом про позаблокову Швейцарію непридатне порівняння для України. Бойко та Вілкул намагаються продати бажане за дійсне. Для них Україна – і справді Швейцарія, стільки вони тут накрали. Інституції, політичну культуру, самих політиків в Україні не можна порівняти зі Швейцарією. Це гра на почуттях тих українців, у яких демонізовано образ НАТО. В Україні ще є ті, хто живе в міфах російської пропаганди", – говорить Давидюк.

До слова, низка кандидатів пропонує не тільки курс на НАТО та ЄС, а також варіанти військових союзів. Зокрема, лідер Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий пропонує будувати прагматичні союзи із зовнішніми партнерами. Налагоджувати взаємодію та постійну співпрацю з НАТО, щоб згодом отримати членство. Ініціювати створення Центрально-Східного європейського військового альянсу, учасниками якого мають стати країни Центральної та Східної Європи, що безпосередньо потерпали від агресії або чітко усвідомлюють небезпечну політику РФ. А кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вважає, що потрібен Балто-Чорноморський Союз.

Що потрібно знати про президентські вибори-2019:

Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року.

Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня.

Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.

Понад 50 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. 26 з них ЦВК зареєструвала.



Календар президентських виборів-2019: основні дати