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      Кандидаты в президенты о НАТО и ЕС: кто из политиков манипулирует украинцами

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      Кандидаты в президенты делают нереалистичные обещания
      Кандидаты в президенты делают нереалистичные обещания / Фото из открытых источников

      Кандидатов в президенты можно разделить на две группы. Первая – евроцентристы, которые видят Украину развитой, демократической и в НАТО. Вторая – колониальные вассалы, которые зависят от России и сделают все, что скажет Путин.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      По его словам, раскол во внешних взглядах логичен из-за исторических обстоятельств. Эта линия разлома сдвинулась на оккупированные территории Донбасса в сторону РФ. "Русский мир" остался в ОРДЛО. Но под выборы влиятельные кандидаты в президенты с пророссийскими партнерами пытаются снова начать разрывать Украину по линии Днепра, чтобы получить власть.

      Политолог отдельно отмечает, что Юлия Тимошенко изменила свои внешнеполитические взгляды. Во время президентской кампании 2010 года Юлия Тимошенко говорила, что надо не в НАТО вступать, а присоединиться к несуществующей европейской системе безопасности. По его мнению, украинцы не верят лидеру "Батькивщины", поскольку помнят, что она в 2008 году не поддержала присоединение Украины к плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). И это было против Украины. На нас бы не напала Россия, если бы мы были в НАТО.

      "В предыдущих кампаниях Тимошенко не упоминала о европейской и евроатлантической интеграции. Тогда Тимошенко была более пророссийской. С тех пор пришло десять лет, и на нас напала Россия. Тимошенко играет месседжами о ЕС и НАТО", – говорит Давидюк.

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      Также, как отмечает Николай Давыдюк, обещание Петра Порошенко присоединиться к плану действий членства в НАТО и ЕС к 2024 году выглядит не слишком реалистично.

      Порошенко обещает на пятый год своего возможного второго президентского срока ПДЧ и вступление в ЕС. И если он не выполнит это обещание, то ему с электоральной точки зрения ничего не угрожает. В третий раз Порошенко не может баллотироваться. Обещание обнадеживающее для украинцев и одновременно безопасное для России,
      – говорит политолог.

      При этом Николай Давидюк считает, что Владимир Зеленский, который предлагает референдум по вступлению в НАТО, не понимает сложность этого демократического инструмента. В то же время, отмечает он, кандидаты, которые предлагают внеблоковый статус, хотят вернуть Украину к России.

      "Внеблоковость для Украины – возвращение в колониальную зависимость от России. Манипулирование мифом о внеблоковой Швейцарии – непригодное сравнение для Украины. Бойко и Вилкул пытаются продать желаемое за действительное. Для них Украина – действительно Швейцария, столько они здесь наворовали. Институты, политическую культуру, самих политиков в Украине нельзя сравнить со Швейцарией. Это игра на чувствах тех украинцев, у которых демонизирован образ НАТО. В Украине еще есть те, кто живет в мифах российской пропаганды", – говорит Давидюк.

      К слову, ряд кандидатов предлагает не только курс на НАТО и ЕС, а также варианты военных союзов. В частности, лидер Объединения "Самопомич" Андрей Садовый предлагает строить прагматичные союзы с внешними партнерами. Налаживать взаимодействие и постоянное сотрудничество с НАТО, чтобы впоследствии получить членство. Инициировать создание Центрально-Восточного европейского военного альянса, участниками которого должны стать страны Центральной и Восточной Европы, что непосредственно страдали от агрессии или четко осознают опасную политику РФ. А кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский считает, что нужен Балто-Черноморский Союз.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019:

      • Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
      • Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.
      • Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
      • Более 50 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. 26 из них ЦИК зарегистрировала.

      Вибори президента 2019
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Петр Порошенко НАТО Евросоюз Андрей Садовой Владимир Зеленский Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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