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Россия будет делать все возможное, чтобы реинкарнировать старую власть в Украине, – Грицак

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Грицак заявил, что Россия пытается повлиять на парламентские и президентские выборы в Украине
Грицак заявил, что Россия пытается повлиять на парламентские и президентские выборы в Украине / Kp.ua

Россия пытается повлиять на предстоящие парламентские и президентские выборы в Украине не только через киберпространство, но и с помощью людей и организаций, которые работают на территории страны, преследуя российские интересы.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает "Интерфакс-Украина".

Я даже не сомневаюсь ни на йоту, что Россия будет делать все возможное, чтобы повлиять на процесс волеизъявления украинских граждан во время президентских выборов и выборов в Верховную Раду. Россия и ее политическое руководство будет делать все возможное, чтобы реинкарнировать старую власть (в Украине), чтобы усилить влияние России в Украине, чтобы привести к власти сторонников российской власти,
– убежден Грицак.

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Он добавил, что такое влияние может быть использовано возможностями киберпространства, а также "с помощью их (РФ) верноподданных на территории Украины, которые занимаются различными сферами деятельности – от политологов и политтехнологов, членов политизированных структур и, не исключаю, даже депутатов".

Глава СБУ заверил, что спецслужба принимает все меры, чтобы минимизировать это влияние, а также будет документировать все факты в этом контексте.

Грицак также предупредил, что определенные структуры, в том числе общественно-политического характера, различные исследовательские центры, будут продвигать определенные идеи, которые будут работать в интересах России, чтобы усилить влияние и привести к власти лояльных к России людей.

Глава СБУ подчеркнул, что спецслужба не только разрабатывает механизмы предотвращения такого рода деятельности, но и держит в поле зрения этих людей.

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"Мы смотрим, каким образом они финансируются, мы изучаем и контролируем процессы, связанные с организацией экстремистских и иных акций... Ведется активная оперативно-розыскная работа в этом направлении", – заверил Грицак.

К слову, ранее эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан заявил, что президент России Владимир Путин ожидает президентские и парламентские выборы в Украине, чтобы привести к власти прокремлевские силы и благодаря им диктовать условия наступления мира на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики СБУ Выборы Президента 2019 Василий Грицак
Источник: 24 Канал
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