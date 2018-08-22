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Росія робитиме все можливе, щоб реінкарнувати стару владу в Україні, – Грицак

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Грицак заявив, що Росія намагається вплинути на парламентські і президентські вибори в Україні
Грицак заявив, що Росія намагається вплинути на парламентські і президентські вибори в Україні / Kp.ua

Росія намагається вплинути на майбутні парламентські і президентські вибори в Україні не тільки через кіберпростір, а й за допомогою людей та організацій, які працюють на території країни, переслідуючи російські інтереси.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Я навіть не сумніваюся ні на йоту, що Росія робитиме все можливе, щоб вплинути на процес волевиявлення українських громадян під час президентських виборів і виборів до Верховної Ради. Росія і її політичне керівництво робитиме все можливе, щоб реінкарнувати стару владу (в Україні), щоб посилити вплив Росії в Україні, щоб привести до влади прихильників російської влади,
– висловив переконання Грицак.

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Він додав, що такий вплив може бути використаний можливостями кіберпростору, а також "за допомогою їх (РФ) вірнопідданих на території України, які займаються різними сферами діяльності – від політологів і політтехнологів, членів політизованих структур і, не виключаю, навіть депутатів".

Очільник СБУ запевнив, що спецслужба вживатиме всіх заходів, щоб мінімізувати цей вплив, а також документуватиме всі факти в цьому контексті.

Грицак також попередив, що певні структури, в тому числі суспільно-політичного характеру, різні дослідні центри, просуватимуть певні ідеї, які працюватимуть в інтересах Росії, щоб посилити вплив і привести до влади в Україні лояльних до Росії людей.

Глава СБУ наголосив, що спецслужба не тільки розробляє механізми запобігання такому роду діяльності, але й тримає в полі зору цих людей.

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"Ми дивимося, яким чином вони фінансуються, ми вивчаємо і контролюємо процеси, пов'язані з організацією екстремістських та інших акцій... Ведеться активна оперативно-розшукова робота в цьому напрямку", – запевнив Грицак.

До слова, раніше експерт з питань безпеки Василь Богдан заявив, що президент Росії Володимир Путін очікує на президентські та парламентські вибори в Україні, щоб привести до влади прокремлівські сили та завдяки їм диктувати умови настання миру на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії СБУ Василь Грицак Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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