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Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу, – писатель-боевик Прилепин

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Захар Прилепин заверил, что Россия попытается оккупировать всю территорию Украины
Захар Прилепин заверил, что Россия попытается оккупировать всю территорию Украины / Фото из свободных сетей

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в составе оккупационных сил РФ в Донецкой области, заверил, что Россия не только не собирается возвращать Украине временно оккупированные территории Донбасса, но и планирует присоединить к себе остальные территории Украины.

Об этом Прилепин написал в статье для издания "Сноб".

В своем материале он утверждает, что судьба отдельных районов Донетчины и Луганщины якобы была решена еще в начале российской агрессии, а вопрос освобождения этих территорий никогда не возникал.

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"Наши эффективные менеджеры деньги считать научились, и не для того 4 года не давали Донбассу погибнуть и умереть от голода, чтобы взять его и Киеву вернуть на блюдечке", – отметил Прилепин.

Он добавил, что оптимальным для России является вариант автономизации Донбасса.

Автономный Донбасс – всего лишь возможность и в дальнейшем шантажировать киевскую власть, держа с помощью этих территорий Украину за – выберите себе часть тела по вкусу – за кадык, за хвост, за ребро или еще за что-то, более болезненное,
– отметил в своей статье бывший боевик.

Прилепин также заверил, что вопрос о судьбе оккупированного Донбасса не волновал бы захватчиков, если бы от этого не зависели их дальнейшие планы по широкому вооруженному вторжению в Украину.

"Какой прок Москве и Кремлю в "ДНР" и "ЛНР" в нынешнем их виде – когда вопрос стоит гораздо шире. Вопрос этот банален: Россия не может позволить себе иметь по соседству огромное, сорокамиллионное государство с враждебной властью. Пока Киев безрезультатно будет пытаться пришить Донбасс назад к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу", – резюмировал российский писатель.

К слову, по данным аналитиков, президент России Владимир Путин не покидает надежды и попытки вернуть Украине оккупированный Донбасс на условиях федерализации. Но для него важно сделать это до президентских выборов в Украине 2019 года.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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