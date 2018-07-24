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Росія приєднуватиме всю Україну до Донбасу, – письменник-бойовик Прилєпін

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Захар Прилєпін запевнив, що Росія спробує окупувати всю територію України
Захар Прилєпін запевнив, що Росія спробує окупувати всю територію України / Фото з вільних мереж

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у складі окупаційних сил РФ на Донеччині, запевнив, що Росія не тільки не збирається повертати Україні тимчасово окуповані території Донбасу, а й планує приєднати до себе решту територій України.

Про це Прилєпін написав у статті для видання "Сноб".

У своєму матеріалі він переконує, що доля окремих районів Донеччини та Луганщини нібито була вирішена ще на початку російської агресії, а питання звільнення цих територій ніколи не виникало.

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"Наші ефективні менеджери гроші рахувати навчилися, і не для того 4 роки не давали Донбасу загинути і померти з голоду, щоб узяти його і Києву повернути на блюдечку", – наголосив Прилєпін.

Він додав, що оптимальним для Росії є варіант автономізації Донбасу.

Автономний Донбас – всього лише можливість і надалі шантажувати київську владу, тримаючи за допомогою цих територій Україну за – виберіть собі частину тіла за смаком – за кадик, за хвіст, за ребро або ще за щось, більш хворобливе,
– зазначив у своїй статті колишній бойовик.

Прилєпін також запевнив, що питання долі окупованого Донбасу не хвилювало б загарбників, якби від цього не залежали їхні подальші плани щодо широкого збройного вторгнення до України.

"Який зиск Москві і Кремлю у "ДНР" і "ЛНР" у нинішньому їх вигляді – коли питання стоїть значно ширше. Питання це банальне: Росія не може дозволити собі мати по сусідству величезну, сорокамільйонну державу з ворожою владою. Поки Київ безрезультатно намагатиметься пришити Донбас назад до України, Росія приєднуватиме всю Україну до Донбасу", – резюмував російський письменник.

До слова, за даними аналітиків, президент Росії Володимир Путін не покидає надії і спроби повернути Україні окупований Донбас на умовах федералізації. Але для нього важливо зробити це до президентських виборів в Україні 2019 року.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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