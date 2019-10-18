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      Россия будет угрожать войной Зеленскому, – Дейнега

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      Владимир Путин и Владимир Зеленский
      Владимир Путин и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      Сильная армия в стране – это хороший фундамент для переговоров, который не слабее от поддержки западных партнеров и точно сильнее, чем хорошее умение общаться.

      Такое мнение в видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал волонтер Виталий Дейнега. Он считает, что военный бюджет и его увеличение – это один из важнейших вопросов в Украине. Однако Зеленский не упомянул об этом в своем пресс-марафоне.

      К слову: Ультиматум Кремлю – чего требует Украина от России в Минске и какими будут последствия

      "Это (военный бюджет, – 24 канал) на самом деле важно. Почему? Потому что, кто хочет мира, должен не только говорить о нем, а и готовиться к войне. И Россия как раз к ней готовится, а мы, к сожалению, не очень", – пояснил Дейнега.

      По его словам, российское телевидение "изображает Зеленского слабаком, который не контролирует ситуацию в стране. И требует от него выполнения предвыборных обещаний о мире, но уже на условиях россиян".

      Понимая, что Зеленский не готов воевать, они будут угрожать войной ему. Имея за спиной армию, которую они, несмотря на коррупцию и экономический кризис, все же модернизируют быстрее нас, россияне это смогут себе позволить,
      – отметил волонтер.

      Он пояснил: "И американские, и наши президенты и политики часто начинают свои каденции с тезисов о примирении и переговорах с Россией. К Путину в гости в разные времена, но с одинаковым результатом, ездили договариваться Ющенко, Тимошенко, Обама и еще много других. Но я не помню, чтобы у кого-то из них получилось".

      Встреча Виктора Ющенко, Барака Обамы и Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным

      "Я думаю, что Зеленский скорее всего со временем потеряет свой энтузиазм по поводу встречи с россиянами и все постепенно вернется к и так существующему статусу-кво. Возможно, ему удастся провести разведение войск, но я в этом не уверен", – добавил Дейнега

      Справка! Владимир Зеленский уже дважды общался с Владимиром Путиным по телефону. 11 июля они обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по обмену пленными. Во второй раз президент Украины позвонил главе РФ 7 августа из-за мощных обстрелов вблизи Павлополя – тогда погибли четверо украинских военных. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Хроники необъявленной войны":

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет 2020 Владимир Зеленский Видеоблоги Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Украина – Россия
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