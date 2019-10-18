18:56
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Росія погрожуватиме війною Зеленському, – Дейнега

      499 Читать новость на русском
      Володими Путін та Володимир Зеленський
      Володими Путін та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Сильна армія в країні – це гарний фундамент для перемовин, який не слабший від підтримки західних партнерів і точно сильніший, ніж хороше уміння спілкуватися.

      Таку думку у відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" сказав волонтер Віталій Дейнега. Він вважає, що воєнний бюджет і його збільшення – це одне з найважливіших питань в Україні. Однак Зеленський не згадав про це у своєму пресмарафоні. 

      До слова: Ультиматум Кремлю – чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки

      "Це (воєнний бюджет, – 24 канал) насправді важливо. Чому? Тому що, хто хоче миру, має не тільки про нього говорити, а і готуватись до війни. І Росія якраз до неї готується, а ми, на жаль, не дуже", – пояснив Дейнега.

      За його словами, російське телебачення "зображає Зеленського слабаком, який не контролює ситуацію в країні. І вимагає від нього виконання передвиборних обіцянок про мир, але уже на умовах росіян".

      Розуміючи, що Зеленський не готовий воювати, вони будуть погрожувати війною йому. Маючи за спиною армію, яку вони, попри корупцію і економічну кризу, усе ж модернізують швидше за нас, росіяни це зможуть собі дозволити,
      – зазначив волонтер.

      Він пояснив: "І американські, і наші президенти та політики часто починають свої каденції з тез про примирення і переговори з Росією. До Путіна в гості в різні часи, але з однаковим результатом, їздили домовлятися Ющенко, Тимошенко, Обама та ще багато інших. Але я не пам’ятаю, щоб у когось з них вийшло".


      Зустріч Віктора Ющенка, Барака Обами і Юлії Тимошенко з Володимиром Путіним

      "Я думаю, що Зеленський скоріш за все з часом втратить свій ентузіазм щодо зустрічі з росіянами і усе поступово повернеться до і так чинного статус-кво. Можливо, йому вдасться провести розведення військ, але я в цьому не певен", – додав Дейнега

      Довідка! Володимир Зеленський вже двічі спілкувався з Володимиром Путіним по телефону. 11 липня вони обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо обміну полоненими. Вдруге президент України зателефонував главі РФ 7 серпня через потужні обстріли поблизу Павлополя – тоді загинули четверо українських військових. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни":

       

      blog_ava
      Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      41067
      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Бюджет 2020 Збройні сили України Відеоблоги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      сьогодні , 18:01 Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      Ірина Поліщук 256
      Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      сьогодні , 17:22 Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      Наталя Ромашова 831
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сьогодні , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 353
      Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      сьогодні , 16:30 Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      Михайло Гема 1991
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 1453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук