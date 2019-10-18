Росія погрожуватиме війною Зеленському, – Дейнега

Сильна армія в країні – це гарний фундамент для перемовин, який не слабший від підтримки західних партнерів і точно сильніший, ніж хороше уміння спілкуватися.

Таку думку у відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" сказав волонтер Віталій Дейнега. Він вважає, що воєнний бюджет і його збільшення – це одне з найважливіших питань в Україні. Однак Зеленський не згадав про це у своєму пресмарафоні.

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"Це (воєнний бюджет, – 24 канал) насправді важливо. Чому? Тому що, хто хоче миру, має не тільки про нього говорити, а і готуватись до війни. І Росія якраз до неї готується, а ми, на жаль, не дуже", – пояснив Дейнега.

За його словами, російське телебачення "зображає Зеленського слабаком, який не контролює ситуацію в країні. І вимагає від нього виконання передвиборних обіцянок про мир, але уже на умовах росіян".

Розуміючи, що Зеленський не готовий воювати, вони будуть погрожувати війною йому. Маючи за спиною армію, яку вони, попри корупцію і економічну кризу, усе ж модернізують швидше за нас, росіяни це зможуть собі дозволити,

– зазначив волонтер.

Він пояснив: "І американські, і наші президенти та політики часто починають свої каденції з тез про примирення і переговори з Росією. До Путіна в гості в різні часи, але з однаковим результатом, їздили домовлятися Ющенко, Тимошенко, Обама та ще багато інших. Але я не пам’ятаю, щоб у когось з них вийшло".



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"Я думаю, що Зеленський скоріш за все з часом втратить свій ентузіазм щодо зустрічі з росіянами і усе поступово повернеться до і так чинного статус-кво. Можливо, йому вдасться провести розведення військ, але я в цьому не певен", – додав Дейнега

Довідка! Володимир Зеленський вже двічі спілкувався з Володимиром Путіним по телефону. 11 липня вони обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо обміну полоненими. Вдруге президент України зателефонував главі РФ 7 серпня через потужні обстріли поблизу Павлополя – тоді загинули четверо українських військових. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни":