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Россия до сих пор не созрела для прекращения войны, – дипломат

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Украина не называет войну войной, а Запад действует в собственных интересах
Украина не называет войну войной, а Запад действует в собственных интересах / 24 Канал

Процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе приостановился. Но нет ничего нового, чтобы говорило, что Россия созрела для прекращения войны.

Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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В частности, считает специалист, к сожалению, даже промежуточные результаты расследования катастрофы "Боинга-777", сбитого российскими военными, не добавляют нам позитива. С одной стороны, все знают, кто и из чего сбил самолет. С другой, в Вашингтоне, Лондоне, Париже знают, что происходит в Украине.

Украинская власть лишь риторически называет войну войной. Операция Объединенных Сил – не война и сомнительный в правовом смысле формат. В мирное время не может применяться оружие. Это подрывает и мораль высшего руководства ВСУ, которое чувствует свою ответственность с точки зрения международного законодательства. То как себя должен вести тогда Запад?
– отмечает Хара.

По словам дипломата, нет ничего нового, чтобы говорило, что Россия созрела для прекращения войны или, что Украина не может ее дальше продолжать. Поэтому вооруженный конфликт продлится еще долго. По мнению Хары, Путину не нужно уничтожение Украины. Он хочет условий, которые зафиксируют лучший статус-кво Украины в отношении России, чем раньше: федерализация, внеблоковый статус, возвращение в сферу влияния Кремля.

"Путин не имеет такой прочности, как западные страны. Но очень хорошо играет плохими картами. Санкции действуют медленно. Цена агрессии терпима для Кремля. Но украинское общество не хочет возвращаться к 2014 году, терять суверенитет, территориальную целостность и право на нормальное будущее. А его не будет, если мы будем жить по правилам России. Это война за будущее", – подчеркнул Александр Хара.

Напомним, министр иностранных дел России Лавров заявил о необходимости "зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступления закона об особом статусе силу в контексте проведения выборов". 29 мая президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который представляет близкую к России социал-демократическую партию, находился с визитом в Киеве.

Что такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Операция Объединенных сил Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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