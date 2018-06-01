Росія досі не дозріла для припинення війни, – дипломат

Процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі призупинився. Але немає нічого нового, щоб говорило, що Росія дозріла для припинення війни.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Зокрема, вважає фахівець, на жаль, навіть проміжні результати розслідування катастрофи "Боїнга-777", збитого російськими військовими, не додають нам позитиву. З одного боку, всі знають, хто і з чого збив літак. З іншого, у Вашингтоні, Лондоні, Парижі знають, що відбувається в Україні.

Українська влада лише риторично називає війну війною. Операція Об’єднаних Сил – не війна і сумнівний в правовому сенсі формат. В мирний час не може застосовуватися зброя. Це підриває і мораль вищого керівництва ЗСУ, яке відчуває свою відповідальність з точки зору міжнародного законодавства. То як себе повинен поводити тоді Захід?

– наголошує Хара.

За словами дипломата, немає нічого нового, щоб говорило, що Росія дозріла для припинення війни або, що Україна не може її далі продовжувати. Тому збройний конфлікт триватиме ще довго. На думку Хари, Путіну не потрібне знищення України. Він хоче умов, які зафіксують кращий статус-кво України щодо Росії, ніж раніше: федералізація, позаблоковий статус, повернення в сферу впливу Кремля.

"Путін не має такої міцності, як західні країни. Але дуже добре грає поганими картами. Санкції діють повільно. Ціна агресії терпима для Кремля. Але українське суспільство не хоче повертатися до 2014 року, втрачати суверенітет, територіальну цілісність і право на нормальне майбутнє. А його не буде, якщо ми житимемо за правилами Росії. Це війна за майбутнє", – наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив про необхідність "зафіксувати на папері так звану "формулу Штайнмайєра" про наділення Донбасу особливим статусом, про набрання законом про особливий статус чинності в контексті проведення виборів". 29 травня президент Федеративної Республіки Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який представляє близьку до Росії соціал-демократичну партію, перебував з візитом в Києві.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.