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      Россия должна платить за свой авантюризм, – министр обороны Великобритании

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      Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон
      Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон / Фото из открытых источников

      Россия должна нести ответственность за свои действия на международной арене, а Европа должна быть готова к тому, чтобы бороться с ее провокациями.

      Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интрефакс-Украина".

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      Он заявил, что Россия "очевидно" нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и "должна платить за свой авантюризм".

      Давайте разбираться с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и угрозой новых российских ракет. Давайте будем готовы справиться с российскими провокациями,
      – заявил Уильямсон.

      "НАТО должно оставаться фундаментом нашей безопасности в Европе и давайте мы все будем поддерживать самый успешный в мире военный союз в истории", – добавил министр.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после прекращения ядерного договора между США и Россией, Украина должна сделать все возможное для собственной защиты.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.
      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако она, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин НАТО Великобритания Новости США
      Источник: 24 Канал
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