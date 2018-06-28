Россия готова строить "Северный поток-2" без разрешения Дании

Финансовый директор Nord Stream ИИ Пол Коркоран заявил, что компания начнет строительство газопровода "Северный поток-2" уже этим летом несмотря на то будет ли разрешение на строительство со стороны Дании или нет.

Об этом сообщила DW.

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Отмечается, что именно такой была реакция Коркорана на предложение премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить строительство "Северного потока-2" на уровне ЕС. Премьер Дании предложил обсудить все возможные риски, а также роль Украины как транзитера газа.

Коркоран отметил, что в случае отсутствия разрешения Копенгагена "Северный поток-2" будет проложен в обход – через международные воды к северу от Дании.

У нас есть разрешения от Германии, Финляндии и Швеции. Они обеспечивают нам строительство 90 процентов маршрута.

– сказал Пол Коркоран.

На территории Дании проходит лишь 10 процентов длины газопровода.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.