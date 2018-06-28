Росія готова будувати "Північний потік-2" без дозволу Данії

Фінансовий директор Nord Stream ІІ Пол Коркоран заявив, що компанія почне будівництво газопроводу "Північний потік-2" вже цього літа не зважаючи на те буде дозвіл на будівництво зі сторони Данії чи ні.

Про це повідомила DW.

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Зазначається, що саме такою була реакція Коркорана на пропозицію прем'єр-міністра Данії Ларса Лекке Расмуссена обговорити будівництво "Північного потоку-2" на рівні ЄС. Прем'єр Данії запропонував обговорити всі можливі ризики, а також роль України, як транзитера газу.

Коркоран зауважив, що у разі відсутності дозволу Копенгагену "Північний потік-2" буде прокладено в обхід – через міжнародні води на північ від Данії.

У нас є дозволи від Німеччини, Фінляндії та Швеції. Вони забезпечують нам будівництво 90 відсотків маршруту.

– сказав Пол Коркоран.

На території Данії проходить лише 10 відсотків довжини газопроводу.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.