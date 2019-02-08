Россия готовится к полномасштабной войне: кто может стать ее новым противником

Военные учения России становятся все более масштабными. Таким образом, вместо участия в мелких конфликтах Кремль теперь готовится начать широкомасштабную войну в регионе против НАТО или против Китая.

Как отметило шведское оборонное исследовательское агентство FOI в своем отчете, в течение последнего десятилетия, с 2009 по 2018 год, учения российских военных значительно увеличились в масштабах.

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По мнению экспертов, с 2009 года российская армия начала готовиться к длительным региональным войнам с такими противниками, как Китай и НАТО.

"Российское министерство обороны объявило в 2017 году, что около 10 тысяч российских солдат принимали участие в стратегических учениях в западной России. В 2018 году было собрано 300 тысяч воинов на соответствующие мероприятия в восточных частях страны. Но интересны не сами цифры", – рассказал заместитель директора по исследованиям и вопросам политики безопасности при FOI Йохан Норберг.

Интенсивность российских военных учений указывает на то, что вооруженные силы РФ повышают свою боеспособность, а подразделения учат выполнять назначенные миссии в боевых операциях.

РФ в течение последних десяти лет использовала военную силу в Грузии, Украине и Сирии.

Россия, очевидно, готова использовать военные средства. Поэтому важно понять, как в худшем случае они могут быть использованы. Об этом свидетельствуют военные учения,

– отметил Норберг.

Где Россия проводила военные учения? Российские военные корабли накануне провели военные учения в Черном море. Там, армия РФ выполняла ракетные и артиллерийские стрельбы. В частности, экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки".