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      Россия готовится к полномасштабной войне: кто может стать ее новым противником

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      Россия может готовить полномасштабную войну против НАТО или Китая
      Россия может готовить полномасштабную войну против НАТО или Китая / Фото из открытых источников

      Военные учения России становятся все более масштабными. Таким образом, вместо участия в мелких конфликтах Кремль теперь готовится начать широкомасштабную войну в регионе против НАТО или против Китая.

      Как отметило шведское оборонное исследовательское агентство FOI в своем отчете, в течение последнего десятилетия, с 2009 по 2018 год, учения российских военных значительно увеличились в масштабах.

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      По мнению экспертов, с 2009 года российская армия начала готовиться к длительным региональным войнам с такими противниками, как Китай и НАТО.

      "Российское министерство обороны объявило в 2017 году, что около 10 тысяч российских солдат принимали участие в стратегических учениях в западной России. В 2018 году было собрано 300 тысяч воинов на соответствующие мероприятия в восточных частях страны. Но интересны не сами цифры", – рассказал заместитель директора по исследованиям и вопросам политики безопасности при FOI Йохан Норберг.

      Интенсивность российских военных учений указывает на то, что вооруженные силы РФ повышают свою боеспособность, а подразделения учат выполнять назначенные миссии в боевых операциях.

      РФ в течение последних десяти лет использовала военную силу в Грузии, Украине и Сирии.

      Россия, очевидно, готова использовать военные средства. Поэтому важно понять, как в худшем случае они могут быть использованы. Об этом свидетельствуют военные учения,
      – отметил Норберг.

      Где Россия проводила военные учения? Российские военные корабли накануне провели военные учения в Черном море. Там, армия РФ выполняла ракетные и артиллерийские стрельбы. В частности, экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки".

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      Теги: Новости политики Война Оружие Украина – Россия Новости России Китай НАТО
      Источник: 24 Канал
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