Росія готується до повномасштабної війни: хто може стати її новим противником

Військові навчання Росії стають щораз масштабнішими. Тому, замість участі в дрібних конфліктах Кремль тепер готується розпочати широкомасштабну війну у регіоні проти НАТО або проти Китаю.

Як зазначило шведське оборонне дослідне агентство FOI у своєму звіті, протягом останнього десятиліття, з 2009 по 2018 рік, навчання російських військових значно збільшилися у масштабах.

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На думку експертів, з 2009 року російська армія почала готуватися до тривалих регіональних війн з такими противниками як Китай і НАТО.

"Російське міністерство оборони оголосило в 2017 році, що близько 10 тисяч російських солдатів брали участь у стратегічних навчаннях у західній Росії. У 2018 році було зібрано 300 тисяч вояків на відповідні заходи у східних частинах країни. Але цікаві не самі цифри", – розповів заступник директора з досліджень і питань політики безпеки при FOI Йохан Норберг.

Інтенсивність російських військових навчань вказує на те, що збройні сили РФ підвищують свою боєздатність, а підрозділи вчать виконувати призначені місії у бойових операціях.

РФ протягом останніх десяти років використовувала військову силу в Грузії, Україні та Сирії.

Росія, очевидно, готова використовувати військові засоби. Тому важливо зрозуміти, як в найгіршому випадку вони можуть бути використані. Про це свідчать військові навчання,

– зауважив Норберг.

Де Росія проводила військові навчання? Російські військові кораблі напередодні провели військові навчання в Чорному морі. Там, армія РФ виконувала ракетні та артилерійські стрільби. Зокрема, екіпажі кораблів Кримської і Новоросійської військово-морських баз "приступили до здачі курсових завдань відповідно до плану бойової підготовки".