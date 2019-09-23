Россия хочет отстранить США от Украины, – Сыроед

Об украинском скандале в США и законопроекте об импичменте президента – в прямом эфире 24 канала рассказала юрист, вице-спикер Верховной Рады 8-го созыва Оксана Сыроид.

Об украинском скандале в США

– Действительно, Джо Байден тогда в свое время имел очень четкую позицию, но эта позиция не была США, эта позиция была украинского общества и украинское общество требовало увольнения генерального прокурора Виктора Шокина. Так случилось, что тогда только активная позиция правительства США изменила эту ситуацию.

Достойно внимания: Трампу может угрожать импичмент из-за разговора с Зеленским

– Хорошо это или плохо, но это урок – свои внутренние проблемы надо решать самостоятельно, и не использовать стратегического внешнеполитического партнера для их решения. Потому что потом это делает нас заложниками их внутренних политических ситуаций. Мне кажется, что этот урок надо выучить.

Кроме этого нужно осознать урок, что любое противостояние между Украиной и США сделает счастливой только одну страну – Россию. Россия очень сильно пытается вытеснить Америку с европейского континента в принципе. Но прежде всего заставить США отстраниться, то есть дистанцироваться от Украины. Не надо им в этом помогать. Не надо помогать России в этом.

– Украина является естественным стратегическим партнером США на европейском континенте. Это естественный союзник в равновесии или противостоянии против России. Нам важно сохранить эти отношения.

Выход есть очень честный и очень простой – надо признать, что мы не должны использовать наше партнерство для решения внутриполитических проблем. Надо сделать шаг назад и американской стороне, и украинской стороне.

– Надо говорить со всеми сторонами, я убеждена, что сегодня и демократы, и республиканцы в своем подавляющем большинстве осознают, что не зависимо от результатов выборов они могут проиграть оба. Потому что это не на пользу американскому обществу, ибо оно может еще больше обострить противостояние внутри американского общества.

Какие потери может понести Украина из-за скандала

– Мы должны осознавать, что сегодня правительство США является нашим крупнейшим союзником и партнером в оказании нам технической помощи оборонного назначения. Начиная от оружия и заканчивая техническим обучением и передачей всего опыта.

– Кроме того, сам факт, что Украина имеет такого партнера и союзника. Худшее, что мы можем достичь и получить – это потерять правительство США как союзника.

Что известно об "украинском скандале" в США?

В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которая до сих пор испытывает прямого нападения со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

О законе об импичменте

– Я вот слушаю президента, и он так красиво говорит, и так хочется ему верить. Красивая очень форма, но если посмотреть на содержание, то возникают вопросы. Я не знаю, какие истинные намерения. Ибо содержание не соответствует этой форме вообще.

Что такое импичмент?

Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результатом импичмента является, как правило, досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

– Что такое импичмент? Вот вы слышите в США также много говорят об импичменте. Импичмент – это не уголовная, это политическая ответственность. Когда говорят об импичменте для президента Трампа, например. Были ли предыдущие инициативы по импичменту, например, Билла Клинтона. То это обсуждалось исключительно в связи с их добродетелями. Ни разу речь не шла о преступлении. Только обсуждали добродетели человека, который руководит государством.

– Если мы говорим об украинской формуле, то кроме того, что там есть невероятное количество 3/4 депутатов, которую невозможно собрать, есть еще одна парадоксальная формула, которая вообще не жизнеспособна. Для того, чтобы привлечь к импичменту, нужно доказать, что было преступление. А для того, чтобы доказать, что было преступление, надо снять неприкосновенность. А для того, чтобы снять неприкосновенность – надо, чтобы был импичмент.



Как происходит импичмент президенту / Инфографика 24 канала