Росія хоче відсторонити США від України, – Сироїд

Про український скандал у США та законопроєкт про імпічмент президента – у прямому ефірі 24 каналу розповіла правниця, віце-спікерка Верховної Ради 8-го скликання Оксана Сироїд.

Про український скандал у США

– Справді, Джо Байден тоді у свій час мав дуже чітку позицію, але ця позиція не була США, ця позиція була українського суспільства і українське суспільство вимагало звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна. Так сталося, що тоді лише активна позиція уряду США змінила цю ситуацію.

Варте уваги: Трампу може загрожувати імпічмент через розмову з Зеленським

– Добре це чи погано, але це урок – свої внутрішні проблеми треба вирішувати самостійно, і не використовувати стратегічного зовнішньополітичного партнера для їх вирішення. Тому що потім це робить нас заручниками їхніх внутрішніх політичних ситуацій. Мені здається, що цей урок треба вивчити.

Окрім цього треба усвідомити урок, що будь-яке протистояння між Україною і США зробить щасливою лише одну країну – Росію. Росія дуже сильно намагається витиснути Америку з європейського континенту в принципі. Але передусім змусити США відсторонитись, тобто віддистанціюватись від України. Не треба їм у цьому допомагати. Не треба допомагати Росії в цьому.

– Україна є природним стратегічним партнером США на європейському континенті. Це є природний союзник у рівновазі чи протистоянні проти Росії. Нам важливо зберегти ці стосунки.

Вихід є дуже чесний і дуже простий – треба визнати, що ми не повинні використовувати наше партнерство для розв'язання внутрішньополітичних проблем. Треба зробити крок назад і американській стороні, і українській стороні.

– Треба говорити зі всіма сторонами, я переконана, що сьогодні і демократи, і республіканці у своїй переважній більшості усвідомлюють, що не залежно від результатів виборів вони можуть програти обоє. Тому що це не на користь американському суспільству, бо воно може ще більше загострити протистояння всередині американського суспільства.

Яких втрат може зазнати Україна через скандал

– Ми повинні усвідомлювати, що сьогодні уряд США є нашим найбільшим союзником і партнером у наданні нам технічної допомоги оборонного призначення. Починаючи від зброї і закінчуючи технічним навчанням і переданням всього досвіду.

– Окрім того, сам факт, що Україна має такого партнера і союзника. Найгірше, що ми можемо досягнути і отримати – це втратити уряд США як союзника.

Що відомо про "український скандал" у США?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

Про закон щодо імпічменту

– Я от слухаю президента, і він так гарно говорить, і так хочеться йому вірити. Гарна дуже форма, але якщо подивитися на зміст, то виникають запитання. Я не знаю, які правдиві наміри. Бо зміст не відповідає цій формі взагалі.

Що таке імпічмент? Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результатом імпічменту є, як правило, дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

– Що таке імпічмент? От ви чуєте в США також багато говорять про імпічмент. Імпічмент – це не кримінальна, це політична відповідальність. Коли говорять про імпічмент для президента Трампа, наприклад. Чи були попередні ініціативи стосовно імпічменту, наприклад, Білла Клінтона. То це обговорювалося виключно у зв'язку з їхніми чеснотами. Жодного разу не йшлося про злочин. Тільки обговорювали чесноти людини, яка керує державою.

– Якщо ми кажемо про українську формулу, то крім того, що там є неймовірна кількість 3/4 депутатів, яку неможливо зібрати, є ще одна парадоксальна формула, яка взагалі не життєздатна. Для того, щоби притягнути до імпічменту, потрібно довести, що був злочин. А для того, щоб довести, що був злочин, треба зняти недоторканність. А для того, щоб зняти недоторканність – треба, щоб був імпічмент.



Як відбувається імпічмент президенту / Інфографіка 24 каналу