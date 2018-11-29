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      РоSSия и Путин-череп: в эфире польского телевидения появилась скандальная графика

      263 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / 24 канал

      В программе "Minęła 20" на польском информационном государственном телеканале TVP Info на видео стене появился график сравнения России с уголовным нацистской организацией СС.

      Об этом сообщило издание Radio Zet.

      Читайте также: В Польше рассылают фейковые смс о тревоге из-за военного положения в Украине

      В утренней программе телеканала ведущий и гости, доктор Ежи Таргальський и Камил Басай из польского "Фонда безопасного киберпространства", дискутировали на тему конфликта в Азовском море. По словам Таргальського, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине в связи с предстоящими президентскими выборами. Политолог также заявил, что последние события опасны и для Польши.

      Для России мы – один регион, который нужно освоить,
      отметил эксперт.

      Между тем среди эфира на видеостене студии была размещена графика, где символика нацистской организации SS заменила привычные буквы "С" в названии России: "Achtung RuSSia! Achtung RuSSia". Кроме того, лицо президента РФ Путина было изображено вместо черепа в стилистике, которая использовалась на емкостях с "Циклон Б", который применяли к узникам нацистских концлагерей.

      Руська
      "Achtung RuSSia!" – "Осторожно, Россия!"

      Польские эксперты из дипломатического протокола, опрошенные Radio Zet, осудили подобные изображения, называя их неприемлемыми. По словам одного из них, если бы подобное изображение было применено в отношении польского президента, посол Польши реагировал бы немедленно.

      Недопустимо пересекать границу. Это портит отношения с Россией, которые и так довольно прохладные. Ведение дипломатии невозможно без надлежащего отношения к личности и учреждению, которое он представляет,
      – заявил эксперт по дипломатическому протоколу и государственным церемониям Януш Сибора.

      Впрочем, в польской Национальном совете телевидения и радиовещания сообщили, что к полудню четверга, 29 ноября, к регулятору не поступало ни одной жалобы на графику в эфире TVP Info.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Польша поддержит ужесточение санкций против России после недавнего обострения конфликта между РФ и Украиной. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Болгарию на пресс-конференции.

      Теги: Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Владимир Путин Новости Польши Скандал
      Источник: 24 Канал
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